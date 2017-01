Action rend fous les Belges et écrase ses concurrents!

L’enseigne, qui fait de l’ombre à Blokker et Casa, va encore s’étendre en 2017. Avec des prix imbattables et un assortiment diversifié, Action rencontre un succès fou. Selon l’enseigne, une famille belge pousse en moyenne 16 fois les portes de l’un des magasins par an ! Un chiffre qui fait frémir les autres discounters comme Casa et Blokker.

Avec plus de 6.000 articles dont 1.500 articles à moins de 1 euro, de plus en plus de Belges font leurs achats dans les 129 magasins Action du pays. Cette enseigne propose un assortiment fort diversifié comprenant des produits multimédias, cosmétiques, alimentaires, ménagers, de bureau, de bricolage, des jeux, du textile, du verre, de la porcelaine et des poteries, des articles de saison et de la décoration. Certaines marchandises portent de grandes marques comme Coca-Cola, Dove, Philips, Pattex ou encore Mars mais sont vendues à petit prix. Comptez entre 20 cents et deux euros de différence par rapport aux supermarchés.

