Mons: deux ans sans ascenseurs pour Claire et Jeanne

Rédaction en ligne

Les deux ascenseurs qui mènent aux appartements de l’Esplanade du Dragon (dans le fond de l’îlot de la G d -Place) sont en panne depuis environ un an. Pour les habitants âgés cela est invivable. G.-L. Bouchez, conseiller MR, compte introduire une motion au prochain conseil communal pour demander qu’ils soient réparés. Côté ville, on nous dit que rien ne pourra se faire avant la fin 2017. Il faut attendre que le marché public soit voté et attribué.