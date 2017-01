Guy Verhofstadt officiellement candidat à la présidence du Parlement européen

« En ces temps incertains et turbulents, où l’Europe est menacée par les nationalistes et les populistes, nous avons besoin de visionnaires, de médiateurs et de personnes à la recherche de compromis. Je veux en faire partie. C’est pour cette raison que je souhaite consacrer toute ma passion et toutes mes capacités à l’Europe et son Parlement », déclare-t-il dans son allocution.

« Le temps est venu pour le changement, le temps pour une large coalition rassemblant toutes les forces pro-européennes afin de défendre avant tout les intérêts des citoyens européens », ajoute l’ancien Premier ministre belge sur sa page Facebook.

L’élection du président du Parlement aura lieu le mardi 17 janvier lors de la session plénière de l’hémicycle à Strasbourg.

Les autres candidats à la succession de l’Allemand Martin Schulz au perchoir de l’assemblée sont les Italiens Antonio Tajani (PPE), Gianni Pittella (S& ; D), Piernicola Pedicini (EFDD) et Eleonora Forenza (GUE), la Belge Helga Stevens (ECR/N-VA), la Britannique Jean Lambert (Les Verts) et le Roumain Laurentiu Rebega (ENF).

En tant que candidat du Parti populaire européen (PPE), Antonio Tajani, 63 ans, dispose sur le papier de sérieuses chances de devenir le prochain président du Parlement, son groupe politique comptant le plus d’eurodéputés (217 des 751 sièges).

L’élection s’annonce toutefois disputée et le jeu des alliances complexe, car pour l’emporter les candidats doivent obtenir une majorité absolue des voix exprimées. Si aucun d’entre eux n’y parvient lors des trois premiers tours de vote, les deux candidats qui comptabilisent le plus de suffrages s’affronteront lors d’un quatrième tour à la majorité simple.

Le fait que le PPE détienne déjà les présidences du Conseil européen (Donald Tusk) et de la Commission (Jean-Claude Juncker) pourrait jouer en sa défaveur. Certains groupes politiques, en particulier celui des sociaux et démocrates (S& ; D), sont en effet peu enclins à lui laisser le contrôle des trois institutions européennes.

Le chef de file et candidat du S& ; D, Gianni Pittella, âgé de 58 ans, dispose avec son groupe de 189 sièges. Certains médias ont laissé entendre au cours des derniers jours que le socialiste pourrait conclure une alliance avec Verhofstadt auquel reviendrait la présidence. L’Italien a cependant estimé que ce scénario était « irréaliste ». Son porte-parole a pour sa part rappelé que M. Pittella bénéficiait du « soutien unanime » des parlementaires S& ; D et qu’il resterait en lice jusqu’à la fin du processus.

En tant que candidat du quatrième groupe le plus important au sein du Parlement (68 sièges), Guy Verhofstadt espère profiter d’une situation où les candidats des deux plus grandes familles politiques européennes (PPE et S& ; D) ne parviendraient pas à se départager. Dans un scénario hypothétique qui le verrait opposé à Antonio Tajani lors d’un quatrième tour décisif, le Belge de 63 ans pourrait l’emporter.