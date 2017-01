Mons: Mauro Del Borrello démissionne!

Lors du prochain conseil communal, le 17 janvier, il sera remplacé par Xavier Dupont, précisent nos confrères de la DH.

Dans l’audit réalisé au sein du Manège de Mons, audit que nous vous divulguions en exclusivité le 16 décembre dernier, Mauro Del Borrello était clairement mis en cause. Son poste coûtait plus de 20.000 euros par mois (coût employeur), plus la voiture. L’audit soulignait clairement que c’était beaucoup trop. « Le coût annuel de l’administrateur général atteignait à lui seul quasi l’équivalent de la subvention annuelle de deux centres culturels locaux ! » précisait même le rapport. Entre-temps, Mauro Del Borrello avait été licencié du Manège avec des indemnités de départ plus qu’avantageuses.

Cela faisait déjà de nombreux mois que Mauro Del Borrello n’assistait plus au conseil communal montois. Il a finalement choisi de démissionner. Est-ce lié aux résultats interpellants de l’audit ? Pas du tout, affirme le principal intéressé.

« J’ai démissionné pour des raisons personnelles et familiales, explique-t-il. Il y a des choix de plus en plus naturels qui s’imposent. »

Le conseiller a donc décidé de céder sa place en politique. « J’ai désormais d’autres motivations. Je vais me consacrer davantage à ma famille et à des associations dans lesquelles j’ai décidé de m’investir. » Et d’ajouter : « J’ai fait mon temps, il faut savoir tourner la page. »

Xavier Dupont, de son côté, est loin d’être un novice en politique. Il a été élu pour la première fois en 1988. Lors de cette dernière mandature, il n’était plus au conseil, mais il a déjà siégé au conseil communal et au conseil du CPAS. « Même dans ces conditions, c’est une satisfaction de monter au conseil, souligne-t-il. Je suis en politique depuis des années. Quand vous êtes candidat, vous êtes forcément content de devenir conseiller. »