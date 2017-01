Michy Batshuayi va enfin débuter un match avec Chelsea… mais le club songe déjà à un nouvel attaquant pour ce mercato

Michy Batshuayi va-t-il enfin pouvoir prouver ses qualités à Chelsea, six mois après avoir été acheté pour près de 40 millions d’euros à l’Olympique Marseille ? Le Diable rouge prend en tout cas son mal en patience sur le banc et enchaîne les quelques minutes de jeu accordées en fin de rencontres, par l’entraîneur des Blues, Antonio Conte. 306 minutes pour être exact. Ce dernier ne semble pas près de laisser sa chance au jeune attaquant belge de 23 ans, qui « a encore du travail » selon le coach.

Batshuayi devrait enfin recevoir sa chance ce dimanche, lors du 32e de finale de la FA Cup, la Coupe d’Angleterre, contre Peterborough United, club de troisième division. « Ce match est une bonne chance pour Michy et pour d’autres de se montrer. J’espère avoir la chance de le voir sur un match entier », explique Antonio Conte en conférence de presse. « Il doit maintenant prouver qu’il mérite de jouer à l’avenir. En Angleterre, c’est un jeu très physique et Michy est en train de l’apprendre ».

C’est la première fois depuis le 26 octobre dernier, et un match de la Coupe de la Ligue anglaise contre West Ham, que le Belge pourra ainsi confirmer tout son potentiel sur la pelouse dès le coup d’envoi.

Chelsea réfléchit à Llorente

Toutefois, l’avenir de Michy Batshuayi reste flou, selon les médias anglais qui ne cessent de s’interroger sur la prochaine destination de l’ancien attaquant du Standard. En effet, le quotidien The Sun et la télévision italienne Sky Sports affirment ce vendredi matin qu’un prêt est toujours envisagé pour Michy Batshuayi vers Lille voire Marseille, et que Chelsea réfléchit à un possible transfert de l’attaquant espagnol de Swansea Fernando Llorente, que Conte a bien connu à la Juventus.

Batshuayi va donc devoir convaincre ce week-end, pour éviter de nouveaux matches sur le banc de touche…