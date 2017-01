Mathieu Cornet: "Je n'aurais jamais revu mon fils sans Marc Coucke et Khalilou Fadiga"

Pascal Scimé, journaliste de la RTBF, s’intéresse depuis longtemps aux destins atypiques et marquants de certains footballeurs. Parmi ceux-ci, le Luxembourgeois Mathieu Cornet, qui a connu un coup d’arrêt dans sa prometteuse carrière suite à un bouleversement dans sa vie sentimentale et une séparation douloureuse.

Suite à cela, celui qui avait débuté à Mormont avant de poursuivre sa formation au Standard a été privé de son enfant pendant de longs mois, et ce malgré les décisions de justice.

À 18 ans, après avoir quitté les Rouches pour rejoindre le Beerschot, et alors qu’une carrière de footballeur pro est envisageable, Mathieu fait la connaissance d’une femme plus âgée. « Elle avait dix ans de plus que moi et n’aimait pas trop le foot. D’autant qu’elle habitait Durbuy et moi Anvers. Elle voulait que je rentre tous les soirs, pour la retrouver. Après quatre mois, elle me dit qu’elle est enceinte et qu’elle veut garder l’enfant », dit-il à notre confrère. « Elle ne voulait pas avorter et moi, j’étais à l’aube d’une carrière pro. Je n’étais pas prêt pour ça… »

Les choses prennent alors une tournure beaucoup plus inquiétante. « Elle a tout fait pour que j’arrête le foot, que je sois puni par mon club. Un jour, elle a crevé les pneus de ma voiture. Un autre, elle a découpé mes chaussures de foot. Une fois, elle a même embouti mon véhicule de manière délibérée afin que je ne puisse me rendre au club. »

Pour calmer sa compagne et diminuer les trajets, Mathieu casse son contrat au Beerschot (avec l’accord du club) et signe à Tongres. « Mais c’était encore trop loin pour elle. Je quitte donc Tongres pour signer à Givry en Promotion. Un choix que j’ai opéré afin de prendre mes responsabilités. J’étais père et je voulais assumer. Je voulais être présent auprès de mon enfant et surtout, ne pas vivre de séparation. Mais malgré tous ces efforts, rien ne change. »

Tracassé par tous ces soucis, Mathieu réalise malgré tout une bonne saison avec Givry, ce qui lui permet de signer à Huy, en D3, où il reste une saison avant de rejoindre Virton. « Elle était toujours aussi réfractaire à l’idée que je joue foot. Un jour, elle a même déposé mon fils sur le terrain… en plein match. À partir de là, je décide de me séparer d’elle. »

Une décision qui a des conséquences. « Elle ne m’a plus laissé voir mon fils », poursuit Mathieu, qui avait pourtant obtenu un jugement en sa faveur au tribunal. « Mais elle ne le respectait pas. J’avais un droit de garde du vendredi soir au lundi matin mais lorsque je voulais aller le récupérer à l’école le vendredi, le petit n’y était pas. Je n’ai pas vu mon fils pendant 18 mois. »

Après deux saisons à Virton, Cornet retrouve la Division 1 et rejoint Ostende. C’est à ce moment-là qu’il apprend que son ex a quitté la Belgique, sans le prévenir. Il décide alors de se confier à Marc Coucke, le président du club côtier. « Il a fait appel à Khalilou Fadiga, qui gère une société dans le domaine de la sécurité. On publie un avis de recherche sur les réseaux sociaux et bingo, un jour, une personne m’a envoyé une vidéo sur laquelle on voyait mon fils jouant dans une piscine, dans un hôtel au Sénégal. Ce contact se trouvait dans le même hôtel. Un coup de chance… Si Marc, Khalilou et Sam, son associé, n’avaient pas été là, je serais toujours en train de chercher mon fils. »

Aujourd’hui, tout est entre les mains de la justice. Et son ex-compagne, après avoir passé huit mois en prison au Sénégal, est revenue en Belgique, où elle doit porter un bracelet électronique.