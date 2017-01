Un SDF de 31 ans doit répondre de 27 vols devant le tribunal correctionnel de Mons

Chambres d’hôtel, d’hôpitaux, de homes pour seniors, d’internat ; CPAS, commerce, réserve de commerce, vestiaire de personnel, cabinet médical, maisons… Rien ne résiste à Anthony. À 31 ans, ce SDF vole en série afin d’assouvir sa consommation de stupéfiants et d’alcool. Il répond devant le tribunal correctionnel de Mons de 16 vols qualifiés, de 11 vols simples et tentatives (à Mons).

Assisté par son avocat M e Vanden Herrenwegen, le trentenaire tente d’obtenir un maximum d’acquittements. Et quand, bien souvent, il a été filmé par une caméra de surveillance, il tente de devoir rembourser le moins possible. Par exemple quand des victimes ont fait réparer de leurs propres moyens, leurs portes fracturées. Exemples des Ursulines (école primaire), où ont surtout été occasionnés des bris de portes et d’armoires, et du CPAS de Mons, où le rôdeur a été filmé dans les couloirs.

