Le MR veut que les mineurs dessaisis puissent à nouveau être jugés «comme des adultes» aux assises

Rédaction en ligne

Les mineurs d’âge soupçonnés des crimes les plus graves doivent à nouveau pouvoir être renvoyés devant les assises, ce qui n’est plus possible depuis la réforme de février 2016 qui généralise le traitement des crimes en correctionnelle, selon une proposition de décret déposée par le MR au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.