La publicité sexiste du Forem qui passe mal: le service s'excuse et dévoile les autres annonces de sa nouvelle campagne publicitaire

Bigoudis sur la tête, tablier autour de la taille et gants pour nettoyer les poussières : la petite fille présentée sur la publicité du Forem, le Service public de l’emploi et de la formation en Wallonie, offre des clichés pour le moins sexistes pour présenter une formation d’auxiliaire de ménage. « Osez réaliser vos rêves… Devenez auxiliaire de ménage », ose le texte de la publicité.

Hafida Bachir, présidente du mouvement féministe « Vie Féminine », a découvert cette publicité dans les journaux et toutes-boîtes présentant les offres d’emploi du moment. Et son indignation a trouvé écho auprès des internautes, qui s’étonnent que cette publicité puisse encore être imaginée en 2017.

Le collectif féministe « Les Femmes Prévoyantes Socialistes » et même la ministre bruxelloise du logement Céline Fremault (cdH) se sont également fendus d’un commentaire sur cette publicité pour le moins surprenante. « C’est pas possible, c’est une blague. Surtout les bigoudis sur la tête », s’énerve ainsi Céline Fremault sur Twitter.

Depuis lors, Hafida Bachir a retiré sa publication et en explique les raisons sur Facebook : « Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à la publication concernant une formation d'auxiliaire de ménage. Etant donné les nombreuses questions restées sans réponses à cette heure (dont celle de la responsabilité ou non du Forem) mais aussi, et surtout, parce que des femmes dont c'est le métier ont été affectées par certains commentaires, je préfère retirer cette publication pour l'instant. Désolée pour toutes celles et tous ceux qui l'avaient partagée et commentée. »

Le Forem, pour sa part, a réagi sur Twitter, s’excusant pour cette annonce « inappropriée » et expliquant que cette publicité faisait en fait partie « d’une campagne décalée pour les métiers techniques ».

L’annonce Auxiliaire de ménage est inappropriée. Nous nous en excusons. Elle fait partie d’une campagne décalée pour les métiers techniques. pic.twitter.com/MeVzqMB41X — Le Forem (@LeForem) 4 janvier 2017

Coucou, @LeForem, je pense que tu t'es trompé de siècle pour ta pub. Nous sommes en 2017, pas 1917. #sexisme pic.twitter.com/00yxGgBj7d — Lucas Demuelenaere (@ldemuele) 4 janvier 2017

@FloHeyNo @HafidaBachir : le service Com avait dû abuser de Cava ou lancer un fake pour tester notre vigilance avant le 1er avril ! — Céline Fremault (@celinefremault) 4 janvier 2017

Et la palme de la campagne bien sexiste et puante revient à @LeForem / @elianetillieux #sexisme pic.twitter.com/EjZN2KIrPo — E. Mabille Arty Wolf (@Eric_Brussels) 4 janvier 2017

#sexismeordinaire @LeForem, une formation à l'égalité de genre devrait vous être imposée sous menace d'exclusion . pic.twitter.com/Rmpl8r3bfs — Fabrice Eeklaer (@eeklaer) 4 janvier 2017

Non il ne s'agit pas d'une vieille pub sexiste des années 50... @LeForem aurait-il adopter des résolutions sexistes pour 2017? pic.twitter.com/fYjdJzGq3j — Femmes Prévoyantes (@Fem_prevoyantes) 4 janvier 2017