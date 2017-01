De l'UMons à Harvard, stage de survie pour marier science et exploration

C.T.

Formation à la survie en milieu hostile : cela évoque davantage l’univers des commandos que celui des labos... C’est pourtant bien un scientifique et non un para que le Rotary de Mons a choisi d’aider dans cette voie. Il est vrai que Thomas Grevesse est un bourlingueur. Ce Namurois formé à l’UMons poursuit sa carrière de chercheur à Harvard, aux USA, et après sa formation aux milieux hostiles, partira pour l’Australie. Il aime changer de pays mais aussi bondir d’un domaine de connaissance à l’autre. Des matériaux polymères, il va plonger dans l’étude des micro-organismes sous-marins. Décidément, la science est une aventure !