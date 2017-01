Axel Witsel remercie le Zenit: "Je me sens fier d'avoir fait partie de l'histoire du Zenit et de partir avec 4 titres"

«Après quatre saisons et demie en Russie, il était temps pour moi de changer», a écrit Axel Witsel mardi après la confirmation du club russe d’un accord avec le club chinois de Tianjin. «Je voudrais remercier tout le monde à Saint-Petersbourg pour les magnifiques années et les merveilleux souvenirs. Du président au staff technique, aux entraîneurs, aux coéquipiers, aux amis, aux frères et soeurs et bien sûr, a tous les incroyables supporters pour leur soutien et leur amour. Je me sens fier d’avoir fait partie de l’histoire du Zenit et de partir avec 4 titres.»

«Je suis convaincu à 100% que les gars vont être champions à la fin de la saison. Petrovsky et la magnifique ville de Saint-Petersbourg auront toujours une place particulière dans mon coeur et je continuerai de suivre le club autant que possible. Je suis impatient à présent de travailler avec Tianjin Quanjian F.C., de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer une nouvelle aventure en Chine».

Axel Witsel va s’engager pour trois ans avec le club de Tianjin Quanjian, entraîné par l’ancien champion du monde italien, Fabio Cannavaro. L’ancien milieu de terrain du Standard et de Benfica devrait toucher un salaire annuel de 18 millions d’euros.

Axel Witsel a remporté avec le Zenit, un titre de champion de Russie (2014-2015), une Coupe de Russie (2015-2016) et deux Coupes de Russie en 2015 et 2016.