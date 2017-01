Venus de loin pour faire les soldes à Mons (+vidéo)

M.L.

On se bousculait dès l’ouverture aux Grands Prés ce mardi 3 janvier, premier jour des soldes d’hiver. Dans le piétonnier, en centre-ville, c’était nettement plus calme. Néanmoins Mons, que ce soit la ville historique ou le centre commercial, semble avoir assez d’attraits pour qu’on y vienne de loin lécher les vitrines ! Les chasseurs de soldes que nous avons croisés ce mardi venaient d’un peu partout en Belgique et même de plus loin.