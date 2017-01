Violée par son ex-conjoint, elle a enregistré son agression!

Nos confrères du Laatste Nieuws sont formels. Avant d’être violée, la victime, une femme de 31 ans, avait refusé « 145 fois » les avances de son ancien partenaire, de trois ans son aîné. Ce lundi, il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis, au retrait de ses droits civils et politiques durant cinq ans et a une amende de 2.750 euros. Il devra également suivre une thérapie. « Il doit comprendre que quand une femme dit non, ça veut dire non », explique la victime.

Une victime qui a souhaité rester anonyme et qui avait trouvé un moyen efficace pour prouver ses dires : lorsqu’elle a été violée en février dernier à son domicile d’Ingelmunster, elle a pris la peine d’ouvrir le dictaphone de son smartphone. Sur la bande, on l’entend crier « non » à 49 reprises, « arrête ça » à 47 reprises et 49 fois « laisse-moi tranquille »...