Trois jeunes randonneurs piégés par le train dans un tunnel

Il s’agit d’un homme et d’une femme, respectivement originaires de Namur et Etterbeek. Une troisième personne était avec eux au moment du drame et provenait de Burdinne. Il est, pour sa part, grièvement blessé.

Tous les derniers détails sur ce triste drame à découvrir sur notre nouveau site numérique en cliquant ici