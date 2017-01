L'abjecte agression d'un couple de handicapés à Dour

G.M.

C'est par une affaire de vol particulièrement violente que le tribunal de Mons a entamé 2017, ce lundi. Cinq jeunes hommes de 23 et 27 ans répondent d'avoir participé à l'agression à domicile d'un couple de personnes souffrant d'un léger déficit mental. C'était à Dour, le 18 février 2015. Ce n'est qu'à partir de quinze mois plus tard que, par suite d'enquête, les cinq prévenus ont été interpellés, et placés sous mandat d'arrêt- sauf un. Les quatre autres sont du reste toujours en préventive.