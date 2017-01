844 changements de nom en 2016: souvent car il était trop bizarre mais, parfois, car il était trop lourd à porter

Nous n’avons pas attendu que le personnel du SPF Justice rentre de son pont de la Saint-Sylvestre pour effectuer la recherche. Nous avons épluché le Moniteur belge sur internet pour voir combien de personnes vivant en Belgique ont changé de nom en 2016. Le SPF ne disposait que des données jusqu’au 30 juin. À cette époque, le chiffre était arrêté à 296 acceptations et 90 refus. La deuxième partie de l’année a été beaucoup plus fructueuse car, au total, nous arrivons à 844 changements de nom publiés au Moniteur en 2016. La loi sur les noms et prénoms du 15 mai 1987 oblige cette publication dans le journal officiel. Le changement doit être approuvé par un arrêté royal, avec le contreseing du ministre de la Justice.

> Retrouvez l’intégralité de cet article dans notre édition digitale.