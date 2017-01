Sambreville: pas assez à manger au réveillon, la police doit calmer les convives

Certains réveillons de Nouvel An semblent s’être un peu moins bien déroulés que d’autres. C’était le cas ce samedi soir à Velaine-sur-Sambre, dans la salle communale louée par un organisateur. Les convives avaient déboursé 80 euros mais la plupart n’ont pas eu droit au plat chaud, ni au dessert. Certains se sont énervés et ont demandé à être remboursés. La police a même dû intervenir.

En principe, la soirée de réveillon du Nouvel An doit être synonyme de fête, d’amusement, de bon repas et, surtout, de bonne humeur. À Velaine-sur-Sambre, dans la salle communale « Michel Warnon » de la rue Hurlevent, cela n’a pas tout à fait été le cas pour une bonne partie des 300 voire 400 convives, dont des Sambrevillois, des Fossois et même des Jemeppois, de la soirée de la Saint-Sylvestre.

«Il y avait beaucoup trop de monde. La salle est censée contenir 200 personnes, mais on était bien 400», nous dit une des convives. «On était serré comme des sardines. S’il y avait eu un danger et qu’il avait fallu évacuer, il y aurait eu des blessés et on n’aurait pas pu sortir tellement nous étions nombreux.

Et, en plus de ça, il n’y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Je n’ai rien mangé du buffet chaud. À table, il n’y avait pas de zakouskis ni même de serviette…»

Un service qui laisse un peu à désirer, surtout quand on sait qu’ils ont déboursé par moins de 80 euros pour passer cette soirée de réveillon.

