Axel Witsel confirme son départ en Chine: "Une offre que je ne pouvais pas refuser pour le futur de ma famille"

Cela se confirme donc après une longue semaine de rumeurs entre l’Italie et la Chine : le médian belge Axel Witsel va bientôt rejoindre l’Empire du Milieu. Le joueur de 27 ans devrait obtenir un contrat de trois ans au Tianjin Quanjian, pour près de 50 millions d’euros. Une somme énorme, qui confirme l’appétit grandissant des dirigeants du football chinois, désireux d’attirer de plus en plus de stars dans son championnat. Après Carlos Tevez et Oscar, les deux joueurs les mieux payés du monde, voici Witsel.

Dans le quotidien italien Tuttosport, le Diable rouge a accepté de se confier sur ce choix, qualifié de surprenant de la part de nombreux observateurs belges. « Ce fut un choix très difficile », confie-t-il. « Car d’une part, j’avais une grande équipe et un top club du nom de la Juventus et d’autre part, j’avais une offre que je ne pouvais pas refuser pour le futur de ma famille ». L’offre financière a donc été privilégiée. « Les dirigeants de la Juventus se sont toujours comportés comme des seigneurs avec moi et je leur en suis donc reconnaissant. Je vais continuer de supporter la Juve. J’espère qu’ils vont gagner la Ligue des Champions. Ainsi, nos chemins se croiseront peut-être encore à l’avenir ! »

L’affaire n’est pas seulement une bonne affaire pour Witsel mais aussi pour le Zenit Saint-Pétersbourg. Le club russe, qui avait encore le médian belge sous contrat pour six mois, va obtenir 20 millions d’euros de la part de TIanjin Quanjian pour ce transfert qui va faire date dans l’histoire du football belge.