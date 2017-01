Loana et Naora ont été tuées par leur père avec une lame à Soumagne: "Papa, je te déteste"

Philippe Roufflaer (40), le papa qui, vendredi, a ôté la vie à ses deux fillettes, Loana et Naora, âgées de 8 et 11 ans, n’a pas pu être entendu par les enquêteurs. Il n’a donc pas encore été placé sous mandat d’arrêt pour ce double infanticide. Son état de santé est toujours jugé préoccupant.

Naora et Loana.

L’autopsie pratiquée a révélé plusieurs entailles faites avec un objet coupant sur les petits corps des enfants.

On ignore toujours les raisons de cet acte insensé même si ce drame intervient dans un contexte difficile de séparation. À Soumagne, comme partout en Belgique, la population a été extrêmement touchée par ce drame. Qu’ont ressenti les deux fillettes lorsqu’elles ont compris où leur papa voulait en venir ?

L’appel a été lancé, vendredi, à 10h. Une maison située rue Rosa Luxembourg, à Soumagne, était la proie des flammes. Des voisins avaient prévenu les secours. Un pompier a découvert les corps des deux fillettes.

« Papa, je te déteste »

Malheureusement, malgré l’intervention des médecins du SMUR, les enfants étaient décédés. Philippe Roufflaer, lui, gisait dans une mare de sang. Il s’était ouvert les veines afin de mettre fin à ses jours. Faible mais en vie, il avait pu être conduit à l’hôpital où il se trouve toujours aujourd’hui. Très vite, le parquet de Liège privilégiait la thèse du drame familiale. Le papa supportait mal la séparation. Il aurait tué ses deux fillettes avant de mettre le feu à la maison et de s’ouvrir les veines.

Pour Courtney, la fille de Philippe Roufflaer, le curseur avait du mal à se stabiliser entre tristesse et colère. « Mes sœurs, vous allez me manquer terriblement. Je ne m’en remets pas ! Et toi papa, je te déteste. Comment as-tu pu tuer mes deux petites sœurs. »

Angelica, une sœur de Loana et de Naora, confiait : « Maman pense à vous tout le temps. Jamais, on ne vous considérera loin de nous. Nous serons toujours quatre petits chats pour maman. »