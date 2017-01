Thomas Massez, le jeune miraculé qui a survécu à un arrêt cardiaque

Le 24 mai dernier, la vie de Thomas Massez, 22 ans (21 à l’époque) a basculé. Joueur de Jemeppe-sur-Sambre, il participait à une rencontre amicale avec l’équipe de Falisolle-Aisemont, qui se déplaçait chez l’équipe B de l’Entente Châtelet.

Et alors que la rencontre arrivait à son terme, le jeune joueur est apparu anormalement essoufflé avant de s’écrouler, quelques instants plus tard. Victime d’un arrêt cardiaque, il a alors vu affluer plusieurs personnes autour de lui. Gros bémol, personne n’est jamais parvenu à ouvrir le boîtier contenant le défibrillateur.

Forcé d’agir, le coach châtelettain, Brian Marzetta, s’est empressé d’adresser un massage cardiaque à Thomas « Au début, je n’ai pas compris ce qui se passait », se souvient le coach. « Mon délégué a demandé aux joueurs de mettre le ballon dehors et j’ai vu le gamin au sol près du poteau de corner. J’ai d’abord pensé qu’il y avait eu une altercation, puis il y a eu un attroupement. Je me suis approché et Thomas convulsait. Il était devenu tout mauve, il ne respirait plus. C’est alors que je lui ai adressé les premiers gestes. »

Retrouvez l’intégralité de notre dossier dans La Nouvelle Gazette de ce lundi 2 janvier ou sur notre nouvelle plateforme digitale gratuite en cliquant ici charleroi.lanouvellegazette.be