La nuit de la Saint-Sylvestre sera glaciale et il y a des risques de verglas

Si vous allez voir des feux d’artifice cette nuit, couvrez-vous ! Les températures seront très basses puisqu’il fera entre mois deux et moins 10 degrés. En outre, les nuages seront bas et il y aura de la brume en de nombreux endroits. Et pour courronner le tout, il pourrait y avoir des pluies verglaçantes.

Cette nuit, le plafond nuageux s'abaissera et la brume deviendra plus épaisse. Par endroits, des bancs de brouillard givrants pourront se former. Les nuages donneront parfois lieu à de faibles précipitations pouvant être verglaçantes et rendre les routes glissantes. Les minima seront de l'ordre de -10 degrés en Hautes Fagnes, oscilleront entre -4 et -2 degrés sur le centre du pays. Il n’y a qu’au littoral qu’il fera un petit degré en positif. Le vent sera généralement modéré de sud-sud-ouest.

Le premier jour de la nouvelle année commencera avec un ciel couvert de nuages bas, de la brume et localement du brouillard givrant. Plus tard, le risque de quelques bruines verglaçantes augmentera. Les maxima se situeront autour de -2 degrés en Haute Belgique, de +4 degrés au littoral et autour de +1 ou +2 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud-sud-ouest.

Le soir, il commencera à pleuvoir au littoral et, durant la nuit, la perturbation se déplacera vers le sud-est. La pluie se transformera assez vite en neige fondante ou neige en Basse Belgique, et en neige en Ardenne où l’IRM prévoit une petite accumulation. Les minima seront de l'ordre de -3 degrés en Ardenne, de +1 degré dans le centre et de +4 degrés au littoral. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud-sud-ouest, mais deviendra ensuite faible de secteur ouest à nord.

Ce lundi matin, la perturbation s'attardera encore temporairement sur la moitié sud du pays où elle donnera encore lieu à des chutes de neige. Sur le nord, le temps sera plus sec avec parfois de larges éclaircies.