CAN: Hanni dans la sélection de Georges Leekens pour l'Algérie, pas Belfodil

Le joueur d’Anderlecht Sofiane Hanni ira bien au Gabon pour participer à la CAN, mais Ishak Belfodil, arrivé au Standard cette saison, reste à quai. Idriss Saadi (Courtrai) n’est pas retenu non plus.

La CAN se déroule du 14 janvier au 5 février. Le premier duel pour l’Algérie de Georges Leekens est prévu le 15 face à la Zimbabwe. Le Sénégal figure aussi dans ce Groupe B avec la Tunisie.

> Les 23 de Georges Leekens :

Gardiens : Raïs Ouhab M’bolhi (Antalyaspor/Tur), Malik Asselah (JS Kabylie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa)

Défenseurs : Mokhtar Belkhiter (Club Africain/Tun), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger), Aïssa Mandi (Real Bétis/Esp), Hicham Belkaroui (Espérance de Tunis/Tun), Liassine Cadamuro (Servette Genève/Sui), Mohamed Benyahia (USM Alger), Ramy Bensebaïni (Stade Rennais/Fra), Faouzi Ghoulam (Naples/Ita), Djamel Eddine Mesbah (Crotone/Ita)

Milieux : Adlène Guedioura (Watford/Ang), Saphir Taïder (Bologne/Ita), Nabil Bentaleb (Schalke 04/All), Mehdi Abeid (Dijon/Fra), Yassine Brahimi (Porto/Por), Rachid Ghezzal (Lyon/Fra)

Attaquants : Islam Slimani (Leicester/Ang), Riyad Mahrez (Leicester/Ang), Hillal El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb/Cro), Baghdad Bounedjah (Al Sadd/Qat), Sofiane Hanni (Anderlecht/BEL)