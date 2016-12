Bricoler avec le père Noël au PASS à Frameries

Pendant ces vacances de Noël, le PASS propose des ateliers créatifs et « bidouilles numériques » à vivre en famille. Onze ateliers amusants et qui ne resteront pas sans lendemain, puisqu’une prochaine grande exposition du PASS y puisera des idées !

Les onze ateliers proposés actuellement au public sont pratiquement tous adaptés aux très jeunes enfants, mais aussi à leurs parents. En famille, vous pourrez par exemple inventer une bière sur une recette entièrement collaborative, ou encore construire et détourner du mobilier et inventer de nouveaux usages. Vous aurez aussi la possibilité de donner une nouvelle vie à un jouet cassé grâce à votre imagination et à une imprimante 3D. Une série de jouets réparés sera réalisée par le PASS et intégrera d’ailleurs la future exposition METAmorphoses. A découvrir dans notre nouvelle édition digitale en cliquant ici.