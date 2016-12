Frameries - Colfontaine: Happy New Year Trophy, le folklore avant tout!

N.E.

Ce vendredi, de nombreux joggeurs se sont affrontés sur le célèbre parcours du Happy New Year Trophy, entre Frameries et Colfontaine. Mais tous les participants ne se sont pas battus à tout prix contre le chronomètre. Pour bon nombre d’entre eux, la course est d’abord et surtout une tradition folklorique. « Il y a des sportifs qui viennent pour le prestige de la course mais beaucoup d’autres personnes participent juste pour s’amuser, résume Christian Beau, organisateur de l’événement. Notre jogging se déroule avant le réveillon du nouvel an et est donc propice à faire la fête entre amis. Je connais pas mal de coureurs qui participent au Happy New Year simplement pour prendre du bon temps ».