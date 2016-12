Appel à témoins: ils ont volé plusieurs iPhone au magasin Electro Rouhard à Verlaine (photos)

« APPEL A TÉMOINS. Ce vendredi 30/12/2016 vers 17h, ces trois individus ont volé plusieurs iPhone dans notre magasin Electro Rouhard à Verlaine.

Si vous les reconnaissez ou pouvez nous donner des informations à leur sujet, merci de nous prévenir via

Facebook ou par mail : info@electrorouhard.be

Les vidéos en notre possession permettent d’identifier clairement leur visage et leurs gestes.

Voici les caractéristiques que nous avons relevées :

2 hommes d’une trentaine d’années et une jeune fille.

-Un costaud, cheveux rasés, jeans et pull gris, veste noir.

-Un plus petit et plus mince, cheveux noirs très courts, grosse cicatrice à l’arrière du crâne. Il portait un sac en bandoulière de marque Diesel.

-Une jeune fille blonde très maquillée, assez petite.

Je compte sur votre dynamisme pour partager un maximum et éviter ce genre d’incidents dans d’autres magasins »…