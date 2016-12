Luc Trullemans: "Début d'année neigeux en Haute Ardenne, une offensive hivernale plus généralisée à envisager après les vacances"

Les conditions anticycloniques calmes vont nous quitter graduellement et nous assisterons dimanche soir au passage d’un front froid accompagné de pluie ou de neige à partir du nord du pays.

Ce week-end, le passage vers l’an neuf se fera dans des conditions sèches avec d’abord encore temporairement des périodes ensoleillées en Ardenne tandis qu’ailleurs il fera le plus souvent gris et encore assez froid.

Les températures diurnes seront de l’ordre de 5 à 7º en bordure de mer, entre 1 et 4º plus dans l’intérieur du pays.

Pendant la nuit du réveillon, les températures seront généralement positives en plaine mais encore légèrement négatives au sud du sillon Sambre et Meuse avec minima entre +2 et -4º.

Dans la nuit de dimanche à lundi il pleuvra à partir du littoral et cette pluie se transformera en neige fondante ou en neige au-dessus de 300m avec une accumulation de 1 à 5cm sur le relief ardennais.

La semaine prochaine sera marquée en un premier temps par un courant de nord-ouest d’abord relativement variable avec des apparitions du soleil et quelques averses neigeuses dans les Hautes Fagnes.

Dans ce flux maritime, les maxima seront de saison avec 6 à 7º en bordure de mer, 5 à 6º dans l’intérieur du pays mais de 0 à 4º en Ardenne.

La nuit, en cas d’éclaircies, il ne gèlera que faiblement en Campine et en Ardenne.

À partir de jeudi nous subirons progressivement les effets d’une dépression qui se déplacera du nord de l’Islande vers la Scandinavie et l’Europe centrale où elle se morcellera.

Cette évolution fera augmenter le risque de précipitations jusqu’au week-end suivant dans un air qui deviendra de plus en plus froid en provenance des régions polaires.

C’est ainsi que jeudi et vendredi le temps sera souvent pluvieux.

En Ardenne il neigera au-dessus de 500-600m.

Au cours du week-end du 7-8 janvier il fera plus froid avec des averses de pluie, de grésil ou de neige fondante en plaine et il neigera au-dessus de 300m en Ardenne.

Les maxima de 5 à 6º à la mer, ne dépasseront plus 3 à 5º en plaine et 2 à -1º suivant l’altitude sur le relief ardennais.

La nuit il gèlera entre 0 et -4º sur la moitié est du pays.

Pour la suite il faudra surveiller l’air très froid qui sera arrivé sur le nord de la Russie et de la Scandinavie !

Les prévisions d’ensembles envisagent en tout cas la possibilité d’un refroidissement sensible de la masse d’air au cours de la semaine du 9-13 janvier avec des conditions plus hivernales accompagnées de gelées permanentes et de risques de chutes de neige en de nombreuses régions.