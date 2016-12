Des dispositifs anti-intrusion pour le feu d'artifice du 31 décembre à Liège

Le feu d’artifice de la Saint-Sylvestre sera tiré du parc Saint-Léonard (au pied de la colline) à minuit et durera environ douze minutes. Un périmètre délimité par des barrières sera établi autour de la zone dès 21h00 et plusieurs points d’accès seront mis en place. « Des policiers et des militaires seront présents dans la zone et des dispositifs anti-intrusion (NDLR : des véhicules faisant barrage) seront installés », a-t-on précisé à la police de Liège.

De plus, des contrôles seront réalisés aux points d’accès. Les spectateurs ne pourront accéder à la zone avec des sacs, ni avec des pétards et autres feux d’artifice.

Les points d’accès seront localisés à hauteur du pont Maghin, de la rue Jonruelle, à l’intersection entre les rues Saint-Léonard et Maghin, à l’intersection entre les rues Crève-coeur et du Potay, en Feronstrée ainsi qu’entre la place des Déportés et le quai Saint-Léonard.

La police de Liège insiste sur le fait qu’il n’y aura aucun accès par les coteaux de la Citadelle.