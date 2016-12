Mons: «la tête St-Jean» bientôt habité

Rédaction en ligne

Les propriétaires du bâtiment dit « À la tête Saint-Jean », ont enfin obtenu leur permis d’urbanisme ! Les procédures ont pris un certain temps car le bâtiment est classé. En février dernier, quelques travaux d’entretien ont déjà été entrepris : « Le but, c’était de protéger le bâtiment. La charpente est d’origine. Mais comme elle était percée, on a demandé l’intervention d’une procédure de maintenance pour préserver bâtiment, pour qu’il ne se dégrade pas plus », indique Gérard Bavay, le propriétaire.