La Belgique ne peut pas renvoyer une veuve afghane et ses 5 enfants en Allemagne

Belga

Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a récemment annulé un ordre de quitter le territoire délivré à une famille afghane qui avait introduit une demande d’asile en Allemagne, ont rapporté vendredi plusieurs journaux flamands. Theo Francken, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration (N-VA), a critiqué cette décision. Prise en néerlandais le 10 octobre et publiée sur le site internet du CCE, elle n’est cependant plus susceptible de recours.