Givry: des riverains de la rue de Pâturages excédés!

Rédaction en ligne

Gérard et Huguette Durdur, riverains de la rue de Pâturages à Givry, en ont ras-le-bol. Depuis des années, ils vivent avec une chaussée qui s’affaisse devant chez eux. Ils subissent la vitesse des véhicules et les vibrations qu’ils provoquent dans leur maison. Des courriers, des pétitions, des réclamations, rien n’y fait: la situation n’évolue pas. Même constat pour la commune qui voit toutes ses demandes de radars et d’aménagements de sécurité refusées par le SPW.