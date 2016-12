Ça va bouger dans le quartier de la gare de Mons

A.U.

La ville de Mons prévoit un plan de rénovation sur 15 ans pour chacun de ses quartiers, notamment celui de la gare. En effet, il est important puisqu’il se trouve au coeur de la zone formée par le centre-ville historique et la « nouvelle ville » (Grands Prés, etc). La ville veut axer son développement tant sur les logements et commerces de qualité que sur l’espace public (parcs...) L’objectif : retrouver une certaine convivialité en attirant différents types de publics (familles, etc.).