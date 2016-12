Les riverains de la rue Henri Hautecoeur à Sirault ne supportent plus les nuisances sonores dues à la circulation: «je suis réveillé tous les jours à 5h du matin»

Rédaction en ligne

Les riverains de la rue Henri Hautecoeur à Sirault en ont ras-le-bol. Ils vivent quotidiennement avec les nuisances sonores liées au trafic routier. En cause ? Le revêtement de la chaussée et le non-respect des limitations de vitesse. Les habitants de la rue ont donc décidé de s’unir pour lancer une pétition afin de faire bouger les choses. Et, petite avancée : la commission provinciale de sécurité routière va étudier le dossier.