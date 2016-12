Debbie Reynolds est morte de chagrin: "Carrie me manque tellement, je veux être avec elle", a-t-elle dit à son fils quelques minutes avant sa crise cardiaque

L’actrice Debbie Reynolds, décédée à 84 ans ce mercredi, quelques heures après sa fille Carrie Fisher, rendue inoubliable pour son rôle de "princesse Leia", est morte de chagrin. Quelques minutes avant de s’effondrer, elle avait évoqué sa douleur et son incommensurable peine avec son fils Todd.

Todd Fisher, qui a perdu, en 24h, sa soeur Carrie et sa maman Debbie, s’est confié à nos confrères d’E News et a évoqué les derniers instants de sa maman. "Carrie me manque tellement, je veux être avec elle! Ce sont ses derniers mots", a expliqué Todd, chez qui se trouvait sa maman au moment de l’attaque.

Déjà très affectée par l’hospitalisation de sa fille, dont elle était fort proche, l’actrice de 84 ans a été dévastée par le décès de Carrie. "Elle m’a dit qu’elle était confrontée à un énorme stress depuis quelques jours. Elle a tenu le choc quand Carrie était hospitalisée mais son départ l’a dévastée... Elle est donc partie rejoindre Carrie", a conclu Todd.