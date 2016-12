Mons: Imagix esquive la taxe parking

Rédaction en ligne

Le parking d’Imagix va sans doute devenir payant en 2017. Du coup, la taxe sur les parkings de plus de 50 places mis gratuitement à disposition, ne s’applique plus ! La ville de Mons venait justement de l’augmenter de 60 à 100 euros l’emplacement. Si Imagix ne paie pas cette taxe (puisque son parking ne sera plus gratuit) cela représente une perte d’au moins 200.000 € pour Mons.