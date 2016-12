Polémique à Honnelles: le trail des jonquilles et le jogging des chapelles sont annulés en raison d'un conflit

Rédaction en ligne

Le club du VAC Honnelles a décidé d’annuler le trail des jonquilles et le jogging des chapelles. La raison ? Des conflits entre l’association sportive et Isabelle Fleurquin, membre de la majorité et présidente de l’ASBL « La Roquette » de Montignies-sur-Roc, qui gère le complexe sportif accueillant les participants à ces deux courses à pied.