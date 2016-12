Usain Bolt et Simone Biles désignés champions de champions par L'Equipe

Le sprinter jamaïcain Usain Bolt et la gymnaste américaine Simone Biles ont été désignés champions des champions «Monde» par la rédaction de L’Equipe, a annoncé le quotidien français mardi sur son site internet.

C’est la 5e fois que Bolt reçoit cette distinction du quotidien sportif N.1 français après 2008, 2009, 2012 et 2015.

Le Jamaïcain a remporté trois titres olympiques cet été à Rio (100 m, 200 m, 4x100 m), portant son total personnel à neuf médailles d’or olympiques en trois JO (Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016).

Bolt : « Comme une tournée d’adieux »

Et pourtant, la star de l’athlétisme n’est pas éternelle et désormais, tout le monde s’interroge sur son avenir : « Tout le monde voudrait que je reste ! », rigole-t-il après une question de Sebastian Coe, président de l’IAAF, dans le quotidien français. « C’est pour ça que je vais faire encore un an sur la piste, pour donner l’opportunité à ceux qui le veulent de me voir ou me revoir courir. Ce sera comme une tournée d’adieux. Mais pas plus de quelques courses et juste une saison. (...) Mon coach m’a toujours dit que je pourrais aller jusqu’à Tokyo en 2020 si je le souhaitais. C’est non ! »

Il affirme toutefois qu’il aurait pu encore aller plus vite sur la piste : « J’ai toujours considéré que je pouvais courir en 9’’4 (sur 100 mètres, NDLR). Mais, là aussi, comme pour le 200 m, j’ai toujours eu des pépins... » Bref, selon le sprinter jamaïcain, on peut encore battre Bolt à l’avenir !

Biles : « Les JO de 2020 sont loin »

Simone Biles, 19 ans, a elle ébloui le monde aux JO de Rio grâce à ses quatre titres olympiques aux concours général et individuel, au sol et au saut de cheval. Elle a également décroché le bronze à la poutre.

Elle succède au palmarès à Serena Williams, la joueuse américaine de tennis, distinguée en 2015.

La nouvelle coqueluche de la gymnastique outre-Atlantique affirme toutefois que cette nouvelle vie de star ne lui plaît pas forcément. L’athlète va d’ailleurs faire un break d’un an avant de reprendre la compétition. « Tout a été très fatigant cette année. Je n’ai pas eu le temps de réfléchir. Juste continuer à avancer », avoue-t-elle, avant de songer à l’avenir : « Toute ma vie a tourné autour de la gym. Je n’ai jamais pris de période de repos, je ne sais pas comment ça va être. Ça sera une nouvelle expérience ! (...) Je ne vais pas continuer juste pour des records, ils ne signifient pas forcément grand-chose pour moi. Et les JO de 2020 sont loin, je n’y pense pas encore ».

Côté français, L’Equipe a choisi les judokas Teddy Riner et Emilie Andéol avaient été désignés plus tôt dans la semaine comme champions des champions « France ».