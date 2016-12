Ishak Belfodil après Saint-Trond-Standard (2-2): "Chaque week-end, on connaît une désillusion, on va devoir régler ça en interne"

Les joueurs du Standard montraient clairement un visage déçu au moment de passer devant le micro de Proximus 11, après le match nul entre Saint-Trond et le club liégeois (2-2). Le plus déçu semblait Ishak Belfodil, en colère après cette nouvelle occasion manquée de se rapprocher du Top 6, synonyme de playoffs 1.

« Cela commence à faire beaucoup. Ce n’est pas la première fois qu’on se loupe comme ça. Chaque week-end, on connaît une désillusion », lance le joueur arrivé cet été à Sclessin. « Il n’y a pas qu’un seul responsable. Chacun fait sa petite erreur, qui nous coûte. Il va falloir qu’on règle ça en groupe, en interne », continue-t-il.

Belfodil est surtout fâché face à l’enchaînement de déceptions du côté du Standard : « Des fois, on n’a rien à voir dans l’histoire, comme au Standard. Mais contre Lokeren ou encore aujourd’hui, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On se doit de réagir très vite. Car là, on n’avance pas, ça ne va pas ». Il relance : « Quand on voit les autres équipes, elles parviennent à gagner avec des gros scores. Nous, on s’endort alors qu’on devrait garder le rythme. Je n’ai pas d’explication face à ce manque de rythme. Je ne pense pas que ce soit une question de niveau. Des équipes devant nous au classement proposent parfois un moins bon football mais elles sont devant. Il faut changer cela ».

Belfodil, annoncé dans la présélection algérienne pour la Coupe d’Afrique des Nations, affirme être concentré sur la suite de la saison du Standard : « On verra, je n’ai pas été sélectionné depuis trois mois avec le nouveau sélectionneur. Donc, je reste derrière l’équipe, et je pense que les vacances vont faire du bien pour moi. C’est la première fois que je joue un match tous les trois jours, j’ai besoin de souffler », confie l’Algérien.