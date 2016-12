Charles Michel présente fièrement sa fille Jeanne à la presse: "Ma fille est la plus brillante et la plus intelligente au monde"

Il y a des années qu’on n’oublie pas. Pour Charles Michel, 2016 fera partie de celles-là. Bien sûr, on pourrait dire la même chose de 2014 où le jeune homme avait, à 38 ans, été nommé plus jeune Premier ministre de l’histoire de la Belgique ou même de 2015 qui fut sa première année complète à la tête du gouvernement. Mais, pourtant… Cette année a bel et bien une résonance particulière pour l’homme de 41 ans. pour celui qui fut à la fois confronté à la joie de devenir père et à la tristesse de devoir faire face aux pires attentats terroristes que la Belgique ait jamais connus.

« Elle a déjà dit maman et papa. Je pense qu’elle devrait faire ces premiers pas dans les prochaines semaines », explique le Premier à nos collègues de « Dag Allemaal ». Des performances qui emplissent de fierté le jeune papa. « Son évolution est impressionnante. À mes yeux, c’est la plus brillante et la plus intelligente des petites filles. »

C’est la première fois que Charles Michel dévoile une photo de sa fille à la presse. Une pratique qui n’est pas dans ses habitudes. Maximilien, son fils de 12 ans issu d’un précédent mariage a, pour sa part toujours été tenu à l’écart des photographes. Deux enfants qu’il ne se permet pas de comparer.

« Entre Maximilien et Jeanne, la différence d’âge est très grande. Mais c’est frappant de voir à quel point il est attentionné avec elle : prudent et délicat. Avec Maximilien je peux jouer au football, mais je suis sûr qu’à l’avenir je vais trouver des activités à faire avec Jeanne ».