« Une femme peut être belle, même si elle est ronde ». Avec une taille oscillant entre 48 et 50, Laëtitia De Pauw a fait de ce leitmotiv un moteur de vie. Et cela semble plus tôt lui porter chance. Le 10 décembre dernier, elle a en effet été élue Miss Plus Size Belgium. « Je rêvais d’être sur le podium, mais je ne m’attendais pas à monter sur la première marche, » commente la jolie trentenaire.