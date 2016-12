Saint-Trond – Standard (2-2): les Rouches, à onze contre dix pendant une heure, arrachent un point de justesse face à de vaillants Canaris

Les Liégeois ont joué avec leur bonheur et ne se rapprochent que timidement du Top 6 après ce match nul au Stayen.

S’ils n’avaient plus connu la défaite depuis le 20 novembre dernier, les joueurs du Standard voulaient clairement rattraper leurs deux derniers matches manqués à Genk (2-2) et contre Lokeren (1-1) afin de conclure l’année civile aux abords du Top 6, synonyme de playoffs 1.

À Saint-Trond, les Rouches, avec Scholz comme capitaine en lieu et place de Trebel, montaient directement vers le rectangle trudonnaire. À l’image de ce centre d’Edmilson pour Sa, dont la tête faisait grimper le ballon au-dessus de la cage locale. Derrière, Guillaume Hubert devait sortir de son rectangle puis taper la balle de la cheville pour éviter l’ouverture du score par les locaux.

Avant même le quart d’heure de jeu, le match basculait suite à une cheville de Bagayoko sur Raman, alors que ce dernier filait vers le but. La carte rouge était directement délivrée, logiquement. Les Rouches en profitaient du coup pour mettre la pression dans le camp des Canaris, mais malgré cette supériorité numérique, la précision manquait. Alors que Guillaume Hubert sauvait encore à deux reprises ses équipiers sur des contres trudonnaires rapides et percutants.

Finalement, au terme d’une première mi-temps difficile, les joueurs du Standard devaient clairement s’interroger sur la suite de la rencontre vu les nombreuses occasions manquées (aucun tir cadré en 45 minutes) et le match brouillon réalisé jusque là. Il suffisait finalement de cette mi-temps pour remotiver les Rouches. Sur un centre venu de la gauche, Trebel transperçait la défense trudonnaire d’une frappe puissante des 25 mètres, en plein dans la lucarne de Pirard (0-1). Le désormais ex-capitaine cachait quelque peu sa joie suite à ce but qui délivrait pourtant ses équipiers.

Même menés et en infériorité numérique, les Canaris menaient toujours des contres dangereux dans le rectangle liégeois. À l’heure de jeu, Boli semblait ainsi tout proche de reprendre un centre venu de la droite de la tête mais il était poussé par Goreux dans le rectangle. L’arbitre ne sifflait rien mais donnait plutôt une carte jaune à De Petter pour la faute qui suivait sur Hubert. Les Trudonnaires réclamaient, eux, un penalty oublié...

Et les occasions s’enchaînaient du côté des Canaris. Boli, à deux reprises, se retrouvait seul face à Hubert mais manquait à chaque fois sa cible alors qu’il se trouvait à quelques mètres de la cage liégeoise. Cela rentrait enfin à la 73e minute via Ceballos, qui tentait une frappe croisée des 25 mètres que Hubert tardait à contrer : voici les deux équipes à égalité (1-1).

La descente aux enfers commençait alors pour les Liégeois : Laifis, victime d’un coup de coude à l’entame de la phase, était exclu pour une semelle sur Boli. Ce dernier allait tromper Hubert dans la confusion générale à la 78e minute, pour mener Saint-Trond en tête (2-1). Une minute seulement après ce but salvateur, les Trudonnaires jouaient toutefois avec leur bonheur. Suite à une main de... Boli dans le rectangle, l’arbitre sifflait penalty que Belfodil s’occupait de convertir (2-2).

Malgré une occasion en or pour Renaud Emond qui envoyait la balle dans les airs, le marquoir restait bloqué à 2-2. Insuffisant pour les Rouches qui avaient toutes les cartes en mains pour assurer la victoire : ils doivent donc se contenter d’un point et restent coincés à la huitième place, avec 31 points, derrière La Gantoise. Saint-Trond, par contre, repasse devant Eupen à la différence de buts (20 points) et se donne un peu d’air loin de la zone rouge.