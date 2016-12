Mons: «le parking d'Imagix sera probablement bientôt payant», dit le directeur Jan Staelens

C’est annoncé depuis un certain temps, le cinéma Imagix va se métamorphoser. Première phase des travaux : le parking. Ce dernier est en effet très abîmé, notamment à l’arrière du complexe. Il était d’ailleurs déjà qualifié de « plaine lunaire » par le directeur il y a un an. Le début des travaux est prévu pour 2017.

« Tout le parking va être refait à l’avant et à l’arrière. Il va probablement devenir payant... Les gens n’aiment pas ça mais on va investir dans la sécurité sur les parkings. Le prix sera faible... On compte installer des panneaux solaires, au sol notamment. Ce sera probablement une première en Belgique. Il y aura des cellules solaires dans l’asphalte sur une petite partie du parking. C’est quelque chose de nouveau, il n’y a que 2 emplacements en France qui utilisent cette technologie », explique Jan Staelens.

