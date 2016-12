Le refuge du Clos de l'Olivier à Masnuy-Saint-Jean est paralysé suite à un problème de téléphonie

Rédaction en ligne

Daniel Marlier, gestionnaire du refuge du Clos de l’Olivier à Masnuy-Saint-Jean, doit faire face à d’importants soucis de téléphonie avec son opérateur Proximus. Il ne peut plus appeler avec son téléphone fixe, ni recevoir d’appel, ce qui est très problématique pour son ASBL. Les personnes n’arrivant plus à le joindre, le Montois ne prend quasiment plus aucun animal en charge.