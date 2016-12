D3 amateurs: le RFB engage Dylan Botoko, défenseur central

Âgé de 20 ans, le défenseur central Dylan Botoko (1m92) a trouvé un accord avec le RFB, ce mardi. Le RFB cherchait à se renforcer défensivement. Il l'a fait via la filière lilloise qui lui a souvent réussi, comme en témoignent les exemples d’El Barkaoui et de Dahmani. Xavier Sauvage, à l'origine des arrivées dans le Borinage de Mvulubundu et Kouamé, a scouté Dylan Botoko, remettant au final un avis positif. Après un entraînement de confirmation et la visite médicale de circonstance, les deux parties se sont accordées. La demande de transfert sera introduite le 1 er janvier. Le joueur devrait être à l'entraînement de reprise fixe ce mercredi au stade.