Hannut: à 17 ans, il est Guillaume le jour et Rachel la nuit

Une soirée, un déclic ! Il n’en a pas fallu bien plus pour que Guillaume, âgé de seulement 17 ans, prenne goût aux extravagances féminines. Depuis 8 mois il se transforme 3 ou 4 soirs par semaine en Rachel The Queen. Ce qui lui plaît ? Les excès en tout genre.

Guillaume le jour, Rachel la nuit. C’est à peu de chose près à quoi ressemble la vie de Guillaume, à peine âgé de 17 ans. Dans sa garde-robe : une dizaine de robes sexy à souhait, des soutiens-gorge 85D dont deux soutiens-gorge bijoux, des T-shirts 4XL pour les rembourrer, une culotte fausses fesses, des bas collants, 2 paires de talons de 29cm et 2 paires de talons de 18cm, ainsi que des faux ongles, des extensions, des perruques et une mallette de maquillage qui en ferait pâlir plus d‘une.

« Tout ça a démarré il y a 8 mois quand j’ai participé à une soirée Switch au You Night Club à Bruxelles », explique ce Hannutois. Le principe ? Les hommes s’habillent en femmes et vice versa. Une aubaine pour ce jeune qui a toujours eu une certaine fascination pour le maquillage et la coiffure.

