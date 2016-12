«Level Up», un établissement d'un nouveau genre dans la rue Grande à Saint-Ghislain

Rédaction en ligne

Level Up, c’est le nom d’un tout nouveau café qui va voir le jour à Saint-Ghislain, rue Grande. Les clients pourront non seulement boire un verre, mais aussi jouer aux jeux vidéo ! L’objectif : permettre aux étudiants des alentours de se détendre entre amis. Notamment grâce à des ordinateurs, des jeux et même des bornes d’arcade. L’établissement prendra la place du « New club ». Les travaux sont en cours. Ouverture prévue fin mars 2017. Découvrez aussi les autres nouveautés dans la cité de l’Ourse.