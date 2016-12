Des supporters carolos craquent des fumigènes aux abords du Mambourg avant Charleroi-Anderlecht

Les deux clubs ont demandé que les fumigènes et autres pétards soient laissés hors du stade pour éviter de nouveaux incidents.

Les fumigènes et autres feux de Bengale sont interdits des stades belges, c’est bien connu. Pourtant, certains supporters continuent de souhaiter les utiliser à tout-va avant les grandes rencontres du championnat belge. C’était visiblement encore le cas ce lundi soir : avant la rencontre entre le Sporting Charleroi et le Sporting Anderlecht, des supporters carolos ont craqué des fumigènes et feux de Bengale à quelques mètres du Mambourg, aux abords des cafés du stade.

Peut-être ces supporters avaient-ils encore un stock de feux d’artifice à écouler avant la nouvelle année... Mais tant que ces fumigènes et feux de Bengale restent hors du stade, les deux clubs sont saufs et ne risquent pas de perdre le moindre point...