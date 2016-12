Colfontaine: 100.000€ pour relier le RAVel avec celui de Quaregnon

C’est une très bonne nouvelle pour la commune de Colfontaine. La Région wallonne a décidé de lui accorder un subside, d’environ 100.000 euros, dédié à l’aménagement du territoire dans le but d’améliorer la mobilité douce sur l’entité. Comment ? En reliant le RAVeL de Quaregnon à celui de Colfontaine grâce à des pistes cyclables.

La commune avait introduit un montant global de 200.000 euros pour l’entièreté du projet. Elle pourra donc bénéficier d’un subside à hauteur de 50 %. « Le RAVeL de Quaregnon et celui de Colfontaine ne sont pas situés très loin l’un de l’autre, c’était dommage de ne pas pouvoir les connecter. Cela va enfin pouvoir se faire grâce à une piste cyclable », commente Lionel Pistone du groupe C Plus.

Notre article est à lire en intégralité sur notre nouveau support numérique