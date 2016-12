Eden Hazard marque son 50e but en Premier League: voici son penalty parfait contre Bournemouth (vidéo)

Eden Hazard va bien, merci pour lui. Cette année 2016 semble celle de la libération pour le Diable rouge, après une saison difficile sous le maillot de Chelsea. Depuis le début de l’année, le médian offensif belge a fait trembler les filets adverses à 20 reprises, dont une dernière fois contre Bournemouth, en ce lundi de « Boxing Day ».

Fauché par Francis dans le rectangle adverse, le joueur de Braine-le-Comte s’est occupé de convertir lui-même le penalty offert à la 49e minute.

Eden Hazard a ainsi marqué le 50e but de sa carrière en Premier League, le neuvième cette saison.

En première période, Eden Hazard avait déjà tenté une incroyable action face à Boruc, mais l’arbitre avait déjà sifflé l’arrêt du jeu suite à une faute de Fabregas.

Just after Fàbregas had been whistled for a foul, Hazard went for an audacious rabona finish and it almost beat Boruc. What an effort! #CFC pic.twitter.com/7brHsbHy3F