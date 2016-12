Suivez la Premier League en direct: Benteke manque un penalty, déception pour Batshuayi, sept Diables titulaires (vidéo)

Voici les principales affiches à suivre de ce « Boxing day » en Angleterre.

Watford – Crystal Palace (1-1) : Benteke rate un penalty, Cabaye buteur

Christian Benteke recevait la confiance de son nouveau coach, Sam Allardyce face au Watford d’Adlène Guedioura (ex-Courtai et Charleroi), mais c’est Yohan Cabaye qui matérialisait le premier la domination de Palace en signant l’ouverture du score peu avant la demi-heure (0-1). Du côté de Watford (12e avec 21 pts), Christian Kabasele semblait condamné au banc par Walter Mazzarri après les sorties pour blessures en début de rencontre de Janmaat et Behrami. Peu avant le retour des vestiaires, Benteke obtenait un penalty suite à une faute de Gomes, mais le Diable rouge manquait la conversion de ce dernier avec une frappe beaucoup trop molle et captée facilement par le même Gomes.

WHAT AN AWFUL PENALTY BY BENTEKE! pic.twitter.com/isI2I40zbV — Liam Edwards (@LiamPLEdwards) 26 décembre 2016

Sans le savoir, l’ancien joueur de Liverpool venait de relancer Watford dans la rencontre. À 20 minutes du terme, Deeney, profitait à son tour d’un penalty et en profitait lui pour égaliser (1-1).

Avec ce partage, Crystal Palace se retrouve avec 16 points.

Arsenal – West Bromwich (LIVE 0-0)

Les Gunners (4es avec 34 pts) ont subi un mois de décembre difficile. Défaits à Everton puis contre Manchester City, les hommes d’Arsène Wenger doivent désormais retrouver la victoire face à West Bromwich (8e avec 23 pts), où Nacer Chadli est titulaire aux avant-postes.

Burnley – Middlesbrough (LIVE 0-0)

Laissé sur le banc lors des deux derniers revers de Burnley (16e avec 17 pts), Steven Defour est encore une fois remplaçant pour le début du match contre Middlesbrough (14e avec 18 pts), soit un véritable duel de bas de classement. Du côté de Middlesbrough, Julien De Sart est hors de la feuille de match.

Chelsea – Bournemouth (LIVE 0-0)

Grâce à leur parcours quasiment sans faute, les Blues d’Antonio Conte (1ers avec 43 pts) sont solides leaders de la Premier League et pourraient repousser Liverpool à neuf points en cas de succès contre Bournemouth (10e avec 21 pts). Eden Hazard et Thibaut Courtois sont une nouvelle fois titulaires à Chelsea alors que Michy Batshuayi, malgré l’absence de Diego Costa, doit rester sur le banc…

Leicester – Everton (LIVE 0-0)

Si Everton (9e avec 23 pts) veut retrouver une position favorable au classement, la victoire s’annonce quasiment obligatoire pour les Toffees face au champion d’Angleterre (15e avec 17 pts). Romelu Lukaku et Kevin Mirallas, qui débutent comme titulaires, doivent pour ce faire retrouver le chemin du but.

Manchester United – Sunderland (LIVE 0-0)

Coincé dans le fond du classement, Sunderland (18e avec 14 pts) semble enfin reprendre du poil de la bête depuis un mois. Jason Denayer, titulaire, et Adnan Januzaj, qui ne peut pas jouer ce match sur décision de son club Manchester United, espèrent donc profiter de cette rencontre contre les Red Devils (6es avec 30 pts) pour poursuivre cette remontée hors de la zone rouge. Marouane Fellaini est pour sa part titulaire.

Hull City – Manchester City (18h15)

Face à la lanterne rouge du championnat (20e avec 12 pts), les Citizens (3es avec 36 pts) espèrent surtout ne pas laisser filer Chelsea en tête du championnat. Kevin De Bruyne est ainsi attendu sur le terrain pour mener les hommes de Pep Guardiola vers le succès.