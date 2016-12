Excès de table: comment bien gérer la période entre les deux réveillons?

Voici les conseils pour bien gérer la transition entre les deux réveillons.

1. Alimentez-vous à votre faim

Inutile d'entreprendre un régime drastique dans le but d'éliminer les excès de Noël et d'anticiper ceux qui vous attendent au Nouvel An. Maintenez les trois repas et les deux en-cas quotidiens : des fruits secs, des laitages, des légumes, du poisson, de la viande maigre.... Ayez tout de même la main légère sur le sel, le sucre, l'huile, les sauces épicées ou à la crème, le beurre et la mayonnaise. Evitez les salaisons.

